Este NEBUNIE in CEX-ul PSD: Se incearca preluarea OSTILA a partidului. PSD risca sa faca implozie/SURSE

Comitetul Executiv al PSD este o ședință extrem de tensionată. Jurnalistul Radu Tudor prezintă informații conform cărora Viorica Dăncilă face jocurile unor grupuri de interese din afara PSD și se încearcă o preluare ostilă a partidului.

”In furtunoasa sedinta CEX PSD ce are loc acum, demisia din functia de presedinte executiv a lui Paul Stanescu a cutremurat partidul.

Stanescu nu se mai intelege cu Viorica Dancila, despre care surse din partid spun ca a cazut in plasa unor persoane influente din afara partidului. Aceste persoane ar avea, inainte de toate, interese uriase in domeniul afacerilor din zona guvernamentala. Ele sunt si in atentia serviciilor de informatii din aceasta cauza.

Tensiunile Stanescu-Dancila au la baza si stimularea conflictului din partea unor lideri ai PSD, care spera ca amandoi sa se macine si ei sa vina pe turnanta la conducerea partidului.

O sursa politica influenta din PSD a descris ce se intampla in CEX : “Este o tentativa de preluare ostila a partidului. Numele sunt cunoscute, interesele lor la fel. Nu mai exista solidaritate la varf. Fiecare viseaza acum sa puna mana pe partid. Daca nu suntem atenti cum gestionam aceasta evolutie post-Dragnea, PSD va face implozie. Motiunea de cenzura va trece si scadem sub 20% in sondaje”, scrie Radu Tudor, pe blog.