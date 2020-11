Este noul primar din Pitesti: Cristian Gentea a renuntat la mandatul in Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica

Societatea Naţională Nuclearelectrica a anunţat marţi că mandatul de membru al Consiliului de Administraţie deţinut de Cristian Gentea a încetat.

Societatea NationalaNuclearelectrica S.A.(“SNN”) informeaza acționarii și investitorii ca membrii Consiliului de Administratie al SNN au luat act de notificarea lui Cristian Gentea privind incetarea de drept a mandatului său de membru al Consiliului de Administratie începând cu data de 19.11.2020, notificarea fiind inregistrata la SNN in data de 23.11.2020.Notificarea domnului Cristian Gentea privind incetarea de drept a contractului de mandat deriva din prevederileart. 87 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 161/2003privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor coroborate cuprevederile art. 13.1 lit. g) din contractul de mandat incheiat cu SNN si anume, contractul inceteaza prin interventia unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, intrucat domnul Cristian Gentea detine incepand cu data de19.11.2020 functia de primar al Municipiului Pitești, funcție care este incompatibilă cu exercitareamandatuluide membru in Consiliul de Administratie al SNN.Cristian Genteaa fost numit in functia de membru in Consiliul de Administratie al SNN prin Hotararea AGOA nr. 12/28.09.2018 ca urmare a derularii unei proceduri de selectie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, pentru un mandat de 4 ani. SNN ii multumeste lui Cristian Gentea pentru implicare, profesionalism si contributia activa la implementarea strategiei de dezvoltare a companiei pe perioada mandatului său..