Este o bomba sexy! A slabit peste 50 de kilograme, iar acum toti oamenii intorc capul dupa ea

Nu este un lucru necunoscut faptul ca artista de muzica populara a avut mai mereu probleme cu greutatea. In urma cu cativa ani, Bianca Rus, a incercat sa tina dieta si sa fata miscare, dar fara succes. In cele din urma, cantareata de muzica populara a decis, dupa multe incercari de a tine diverse diete, sa recurga la bisturiu pentru miscsorarea stomacului. Dupa operatie, a tinut regimul alimentar pe care medicii i la recomandat si a reusit, in cele din urma sa slabeasca. Iata secretul Biancai Rus. S-a operat la spitalul unde ''lucra'' Matteo Politi - FOTO In zilele noastre, Bianca Rus cantareste aproximativ 50 de kg si este o prezenta sexy. A reusit sa slabeasca 50 de kilograme, inainte de ...