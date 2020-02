Este oficial: Cristian Matei candideaza din partea PNL la alegerile locale

Cristian Matei

Cristian Matei, primarul municipiului Tuda, este, în mod oficial, canidatul PNL la alegerile locale de anul acesta, unde speră să obțină încă un mandat.

"Am participat astăzi la ședința Colegiului Director Județean al PNL Cluj, în cadrul căreia am fost desemnat candidat din partea Partidului Național Liberal pentru un nou mandat de primar al Municipiului Turda, cât și pentru funcția de președinte al organizației PNL Turda, candidaturile fiind aprobate și validate în unanimitate.

Un nou mandat înseamnă în primul rând continuitate, este foarte important ca toate proiectele începute în cadrul acestui mandat să fie implementate și finalizate. Așa cum mi-am propus la începutul mandatului am reușit să găsim nu doar soluții ci și, cel mai important, finanțari pentru a rezolva toate problemele stringente cu care se confrunta orașul nostru. Am reușit să accesăm pentru proiectele de care Turda avea nevoie, sute de milioane de euro, bani europeni, finanțări nerambursabile, pentru investiții în infrastructură și vă asigur că nu mă voi opri până când fiecare străduță din acest oraș va fi asfaltată și până când calitatea vieții fiecărui turdean va fi semnificativ îmbunătățită.

In anul 2019 am demarat cele mai multe lucrări și am modernizat cele mai multe străzi din ultimii 30 de ani, am modernizat aproape complet unitățile de învățământ, avem un spital cu o față nouă, transport public la standarde europene, 21 proiecte europene în derulare și multe alte proiecte în implementare sau finalizate cu succes. Această perioadă a Turzii, intervalul 2016-2019, a reprezentat fără urmă de îndoială cea mai prolifică perioadă de dezvoltare a orașului, perioada în s-a creat contextul care va oferi orașului o creștere exponențială. Așa cum în urmă cu câțiva ani v-am promis că Turda va avea un transport public modern la standarde europene, și părea doar o fantezie, așa vor deveni realitate toate proiectele despre care v-am informat în toți acești ani.

Desigur că poate unele lucruri ne dorim să meargă mult mai repede, mai ales în privința modernizării infrastructurii, dar până acum s-a făcut tot ce era omenește posibil și așa cum vedem cu toții, am făcut progrese mari într-un timp scurt și țineți minte că acesta este doar începutul. Avem astăzi o echipă cu experiență, profesionistă, șlefuită de provocările care ne-au maturizat, iar continuitatea este o condiție pentru a duce la capăt tot ceea ce am început. Turda a devenit din multe puncte de vedere un municipiu exemplu la nivel național și am certitudinea că împreună putem transforma Turda în orașul european pe care ni-l dorim cu toții! Vă mulțumesc tuturor pentru implicare și susținere, pentru dorința extraordinară de a face din acest oraș un etalon și vă invit să îmi fiți alături în continuare!" arată Cristian Matei pe pagina sa de facebook.

