Este oficial! De 8 ani impreuna, au facut anuntul neasteptat: ”Peste cateva zile…”

Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman formeaza un cuplu in viata reala de la realizarea celebrului serial LaLaBand. De cat timp sunt acestia impreuna si de ce nu au facut pasul cel mare paa acum? Cei doi au crescut impreuna si au reusit sa evolueze extrem de frumos.

De cati ani sunt impreuna Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman?

Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman s-au intalnit pe platourile de filmare. Cei doi erau extrem de tineri si la inceput de cariera, dar si-au dat seama ca sunt potriviti atat pentru meseria care i-a adus impreuna, dar si unul pentru altul. Acestia au trecut ambii prin schimbari imense, au muncit mult si si-au dedicat timpul exclusiv carierei. Acum, joaca in seriale celebra, iar de multe ori, datorita chimiei dintre ei, regizorii ajung in cele din urma sa rescrie scenariul pentru ca ei sa ajunga iubiti.

Tanara are doar 23 de ani, dar este intr-o relatie cu frumosul actor de nu mai putin de 8 ani. Artistii isi fac deseori declaratii pe retelele de socializare, motiv de bucurie pentru fani, pentru ca asa ii pot cunoaste mai bine. „Ce? Inca putin si implinim 8 ani de relatie? #weare1 #love #story #us #happy #weekend #mood„, a fost mesajul roscatei din descrierea fotogafiei cu cei doi.

„Varsta nu a fost niciodata un impediment! Pur si simplu nu este momentul acum. Avem proiecte de terminat, facultati de terminat, lucruri de facut pana la nunta si chiar ne dorim sa respectam ordinea corecta a prioritatilor… toate la timpul lor! Asa cum ati zis si voi: inelul este dat, propunerea a fost acceptata. Nunta? In curand! Cred ca cel mai probabil va veni pe lume si primul bebelus pana va schimba Criss prefixul, dar nu vreau sa pun presiune pe ea. Eu ador copiii si fara sa ma umflu in pene pot sa va zic ca am lipici la copii. Indiferent de varsta, reusesc sa ma fac placut de toti”, a declarat Cristina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.