Este oficial! Decizia in procesul lui Liviu Dragnea va fi pronuntata pe 27 mai

Judecatorii de la Inalta Curte au decis: decizia in procesul lui Liviu Dragnea va fi pronuntata pe 27 mai, adica a doua zi dupa alegerile europarlamentare. Update: Inalta Curte amana pronuntarea deciziei in dosarul lui Liviu Dragnea. Procurorul DNA a cerut o pedeapsa mai mare decat la fond pentru liderul PSD. Update: Cererile de amanare au fost respinse. Dosarul va fi judecat astazi. Update: Judecatorii s-au retras sa delibereze, dupa ce au fost formulate mai multe cereri de amanare. Update: Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, invoca doua exceptii de neconstitutionalitate in dosarul DGASPC. Update: DNA a renuntat la doua solicitari de sesizare a CCR, probabil pentru ca dosarul ...