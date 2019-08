Este OFICIAL! DIICOT a confirmat decesul Alexandrei

DIICOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii DIICOT confirma faptul ca probele ADN gasite in curtea lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei Macesanu si transmite condoleante familiei indoliate. ”DIICOT continua activitatile incepute in ziua de ieri, potrivit comunicarii anterioare, prin cercetarea efectuata de echipe complexe, a locuintei inculpatului, echipe formate din procurorii care efectueaza UP, politisti specializati in cercetarea infractiunii de omor, criminalisti si politisti din cadrul structurii specializate a IGPR - DCCO. Precizam ca, in urma analizelor de laborator ale probelor ridicate, efectuate pana in prezent, a rezultat profilul genetic al unei SINGURE persoane, respectiv Macesanu Alexandra Mihaela, concluzie fundam ...