Este oficial! Iuliu Muresan este noul director executiv al clubului FC Hermannstadt: 'Obiectivul nu poate fi altul decat salvarea de la retrogradare'

Fostul preşedinte al CFR Cluj Iuliu Mureşan a declarat, marţi, că a semnat un contract prin care va fi directorul executiv al grupării FC Hermannstadt, informează News.ro.

"Sunt director executiv, nu preşedinte. Eu voi conduce clubul, mi s-a dat toată încrederea. A contat foarte mult că Vasile Miriuţă e antrenor. Vasile s-a gândit la mine şi la Răzvan Zamfir şi am venit amândoi. Nu am avut niciodată vreun conflict cu Miriuţă, nu ştiu cine inventează asta. Dacă eram în conflict mă mai propunea el? El a fost cu ideea. De obicei preşedinţii aduc antrenori, acum antrenorul m-a propus şi nu m-a adus el, să zicem, dar m-a propus şi a contat foarte mult. O să încerc prin experienţa mea să aduc un plus de încredere la jucători. Jucătorii ăştia sunt, lotul nu este rău, se puteau face puncte mai multe. Jocul sub presiune cred că este de vină, pentru că una era să ai zece puncte avans când s-a terminat campioantul normal. Când s-au înjumătăţit s-au văzut cu cinci puncte şi s-a văzut presiunea, cred că asta este cauza. Banii sunt bine, cu salariile sunt ok, e un buget, cei care dau banii s-au angajat şi îl respectă. Obiectivul nu poate fi altul decât salvarea de la retrogradare. Contractul nu este condiţionat de salvarea de la retrogradare. Eu am venit cu speranţa că nu vom retrograda şi am încredere că nu vom retrograda", a declarat Mureşan, la DigiSport.

El a anunţat că FC Hermannstadt va reveni acasă, la Sibiu, pentru emciurile de pe teren propriu.

"Acum e meci acasă la Piteşti şi următorul meci va fi acasă, la Sibiu (n.r. - cu Concordia Chiajna). Se montau ultimele două sute de scaune. Va fi tribuna mare, care are cinci mii de locuri. Celelalte s-au demolat. Este un proiect de 20 de milioane de euro şi se va reface tot stadionul după aceea, într-un timp rezonabil de scurt", a precizat el.

Hermannstadt ocupă antepenultimul loc, de baraj, în clasamentul play-out-ului Ligii I, cu 17 puncte, la patru puncte de FC Volntari, de pe locul 5, ultimul care asigură prezenţa în Liga I.