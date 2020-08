Este OFICIAL! Proiectul USR privind votul in doua zile a primit raport de RESPINGERE

Senatorii jurişti au dat, marţi, raport de respingere la proiectul iniţiat de senatorul USR Florina Presadă care vizează prelungirea votării pe parcursul a două zile la alegerile locale din septembrie, informează Agerpres.

"Ce rost are să spui că data votării e 27 septembrie, dar ziua de votare e 26 plus 27? Nu mi-e foarte clar. Plus că Parlamentul a stabilit deja ziua votării, s-a intrat deja în procedură, s-au depus candidaturile, nu avem cum să facem modificări legislative cu 45 de zile înainte de alegeri", a declarat pentru sursa citată preşedintele Comisiei juridice, senatorul PSD Şerban Nicolae.

Iniţiatorul propune desfăşurarea votării pe parcursul a două zile (sâmbătă, 26 septembrie, şi duminică, 27 septembrie), "în fiecare dintre aceste zile, votarea urmând să înceapă la ora locală 7,00 şi să se încheie la ora locală 21,00, pentru a fi asigurate premisele pentru realizarea distanţării fizice a participanţilor, astfel încât aceştia să îşi poată exprima votul fără a exista aglomerări la secţiile de votare ca urmare a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

Senatorul USR mai propune creşterea numărului de secţii de votare, prin amenajarea de structuri uşoare de tip container, cu respectarea condiţiilor de siguranţă.

"Pentru realizarea votării pe parcursul a două zile se impune stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii urnelor de vot, ştampilelor, listelor electorale, buletinelor de vot nefolosite şi a celorlalte documente ale biroului electoral al secţiei de votare, pe perioada celor două zile în care va avea loc votarea", potrivit expunerii de motive.

Proiectul USR mai prevede ca "partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale să poată nominaliza pentru o secţie de votare, în calitate de delegaţi, persoane diferite pentru fiecare zi de votare, în scopul facilitării participării acestor delegaţi la procesul electoral".

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora ar putea fi adoptată tacit de Senat, dacă forul superior al Parlamentului nu se va mai întruni în plen în actuala sesiune extraordinară.

Proiectul face parte din categoria legilor organice, Senatul fiind prima Cameră sesizată.