Managerul Institutului Matei Balș, medicul Adrian Streinu Cercel, susține că pandemia va mai dura încă 2 ani, iar soluția pentru a face față crizei sanitare este reformarea întregului sistem medical. „Ar trebui să ne unim în această problemă pentru că pandemia ne învață să ne unim. Toate aceste discursuri care sunt dezbinatoare nu își au […] The post „Este pandemia secolului. Toate sistemele medicale din lume au clacat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.