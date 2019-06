Este SHOW total pe noua pagina de Facebook a Vioricai Dancila: val de ironii la adresa premierului

Premierul Viorica Dăncilă și-a lansat pagină oficială de Facebook și a debutat cu un citat din Winston Churcill. Internauții n-au stat mult pe gânduri și au luat cu asalt pagina de Facebook a premierului.

În doar câteva ore, premierul a adunat peste 3300 de comentarii, peste 650 share și peste 2300 de like-uri. Multe dintre comentarii sunt ironice la adresa premierului.

Iată câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori:

- ”Bună dimineața! Știu că e devreme, dar mă puteți ajuta cu o rețetă de chec?”.

- ”Sunteți și neconflictuală, și cultă, doamnă Veorica, exact așa cum vă descria domnul Liviu. Nu oricine-l înțelege pe domnul Churchill. Sper că l-ați citit în engleză și n-ați pierdut esența.”.

- ”Vio, curaj! Desființarea secției de anchetare a magistraților, înapoi toți pașii contra justiției, remanierea lui Carmen Dan, a lui Meleșcanu și așa mai departe. Știi tu! Și apropo, vezi că angajează la Mega Image!”.

- ”Bine ați venit în lumea lui Mark Zuckerberg. (statul paralel)”.

- ”Domnul Dragnea e bine? E tratat corect? Să adun oltenii, să-l elibereze? Aștept un semn, seară bună.”.

- ”Duduieeeeee! N am iesit la vot pt ca t sa ti bati joc de noi poporul , 80% am votat împotriva ta si a psd, votam mai mulți daca ii lasati( diaspora ) de ce te pui împotriva poporului? De ce mai stai cocoțata pe o funcție card nu ti apartine , daca acuma va deziceti de pușcărias, aveti impresia ca ne am schimbat părerea despre grupul infracțional Psd? Baronii tot acolo sunt, milionari in euro din salariu de bugetar, tii neapărat să fii condamnată pt subminarea economiei nationale? Sau favorizarea infractorului? Trăiți doar pe datorie si noi nu suntem toti prosti sa nu vedem , ba dimpotrivă! Ti am demonstrat pe 26, hai pleacă nu ne forța sa te uram si pe t ca pe Dracnea!”.