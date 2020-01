Este superba si a dat anunt pe internet cum ca isi cauta sot bogat! Un bancher i-a dat un raspuns care a lasat-o cu gura cascata: ,,Stimata domnisoara…

O tanara frumoasa din SUA a scris un mesaj pe un forum in care si-a exprimat dorinta de a gasi un barbat bogat cu care sa se casatoreasca, in plus a spus si ce alte pretentii le are de la un barbat.

Iata mesajul fetei:

,,Voi fi sincera. In acest an implinesc 25 de ani. Sunt foarte atragatoare, am gusturi bune si un stil rafninat. Vreau sa ma casatoresc cu un barbat care castiga cel putin 500.000 de dolari pe an. Poate veti spune ca sunt materialista, dar nu este deloc asa. Ca sa intelegi ce vreau sa zic, in New York cei care castiga 1 milion de dolari pe an sunt considerati ca facand parte din clasa de mijloc. Pretentiile mele nu sunt chiar atat de mari. Este cineva pe acest forum care are salariul anual de 500.000 de dolari? Sunteti toti casatoriti? Ce vreau sa va intreb este: ce trebuie sa fac pentru a ma casatori cu o persoana bogata ca voi? Dintre toti barbatii cu care am avut relatii, cel mai bogat avea o leafa anuala de 250.000 de dolari. Se pare ca asta a fost un plafon pentru mine. Imi puteti raspunde la cateva intrebari?

Unde va distrati voi, burlacii bogati? Va rog sa imi faceti o lista cu barurile, restaurantele, salile de sport unde obisnuiti sa mergeti.

Ce varsta optima trebuie sa aiba barbatii pe care vreau sa-i cuceresc?

De ce aproape toate sotiile de bogatasi sunt uratele? Am intalnit unele care nici macar nu erau interesant, dar totusi au reusit sa se casatoreasca cu barbati bogati.

Cum va decideti pe cine sa luati de sotie si pe cine sa aveti doar ca iubita? Tinta mea este sa ma casatoresc”

Iata ce i-a raspuns bancherul:

,,Stimata domnisoara, am citit cu interes mesajul dumneavoastra. Presupun ca mai exista si alte domnisoare care au dorinte asemanatoare. Permiteti-mi sa analizez situatia dumneavoastra din punct de vedere al investitiei. Venitul meu anual este de peste 500.000 de dolari. Exact ceea ce cautati dumneavoastra. Ca om de afaceri, pot spune ca o casatorie cu dumneavoastra nu ar fi o decizie tocmai buna.

Este foarte simplu. Sa va explic de ce. Dumneavoastra incercati sa faceti un schimb frumusete-bani, adica subiectul A ofera frumusete, iar subiectul B plateste pentru asta. Pana aici totul pare in regula. Totusi problema este ca frumusetea dumneavoastra va disparea, iar banii mei, fara o serie de impedimente evidente, nu vor disparea asa usor. In viitor, venitul meu va fi, cel mai probabil, mult mai mare, in comparatie cu frumusetea dumneavoastra. Utilizand termeni econimici suntem doua active. Valoarea mea va creste, iar a dumneavoastra va scadea, in progresie geometrica. Imaginati-va relatia ca un act comercial. Orice tranzactie de pe Wall Street are o anumita pozitie. Daca pretul dumneavoastra de piata, ca activ, scade, atunci activul va fi vandut. Este de prisos sa detii in continuare un astfel de activ.

Aceeasi situatie este si cu casatoria, spre care tindeti cu atata ardoare. Chiar daca suna dur, decizia cea mai buna cu privire la activele care isi pierd rapid din valoare este vanzarea sau darea lor in chirie. Orice barbat care castiga peste 500.000 de dolari pe an este din start un om inteligent si nu un prostanac. Sigur ca un barbat ca mine va poate folosi ca iubita, dar niciodata nu se va casatori cu dumneavoastra. Raspunsul meu pentru dumneavoastra, stimata domnisoara, este sa incetati cu astfel de cautari. Mai bine cautati metode de a va imbogati si de a ajunge sa aveti dumneavoastra un salariu anual de 500.000 de dolari. Sunt sanse mai mari de atinge acest tel, decat de a gasi un bogatas prost care sa va ia de sotie.

Sper ca raspunsul meu v-a fost de ajutor”.

