'Este un moment in care putem sa reflectam, un moment in care trebuie sa gasim bucurie in fiecare clipa traita', mesajul UMP Mihai Viteazu

Uniunea Militarilor şi Polişitilor Mihai Viteazu a transmis un mesaj de Paşte pe pagina de socializare a Uniunii Militarilor si Polițiștilor "Mihai Viteazul".

"Anul acesta Sărbătoarea Paştelui este altfel pentru noi toti. Nu putem merge in casa Domnului sa luam Lumina Sfânta, poate suntem departe de cei dragi, ne este dor de viata pe care o aveam înainte. Nu mergem in vizite, stam acasă, fără invitați, fără prieteni aproape", scrie sursa citată.

"Dar este un moment in care putem sa reflectam, un moment in care trebuie sa găsim bucurie in fiecare clipa trăită.

Aceasta zi este despre speranța. Pentru ca Învierea Domnului reprezinta triumful vieții. Sa fim, deci, responsabili si sa avem in inimi credință ca după va veni, cu siguranță, Binele.

Il avem de Dumnezeu in inimi, sa-L primim si in casele noastre, sa aprindem o candela si sa ne rugam in liniște.

Dumnezeu sa va binecuvânteze cu pacea, iubirea si bucuria Sa! Sa va ocrotească familiile si pe toti cei dragi! Paste luminat!", a mai scris UMP Mihai Viteazu.