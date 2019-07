Este una dintre cele mai frumoase plaje din lume si a fost luata cu asalt de straini. Devine un Saint-Tropez al Marii Negre!

O statiune din Romania de care putini au auzit, dar care devine un Saint-Tropez al Marii Negre, are una dintre cele mai frumoase plaje din lume si este inundata de turisti din toate colturile lumii.

Un sat de pescari, asa cum era Gura Portitei in urma cu peste doua decenii, unde lipovenii isi ridicau colibe acoperite de stuf si isi intindeau in apa plasele, a devenit astazi cel mai exotic loc de pe litoralul romanesc. Drumul spre Gura Portitei trece prin Jurilovca, cea mai mare asezare de pescari din tara noastra. Din miniportul turistic inaugurat anul trecut, care dispune de 70 de locuri de acostare, poti lua vaporasul, o rapida sau o ambarcatiune mai lenta. O calatorie de la Jurilovca la Gura Portitei, zona care face parte din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, cu rapida, se face intr-un sfert de ora, iar cu o ambarcatiune mai lenta faci si o ora. Transportul costa, in medie, 25 de lei de persoana.

Mai este o varianta ocolitoare, pe uscat. Traseul se poate face doar cu bicicleta pe la Vadu-Periboina, Gura Portitei, insa oamenii locului nu-l recomanda, fiind unul riscant, iar Grindul Chituc este zona strict protejata. Nu te plictisesti pe drumul pe apa pana la Gura Portitei. Leganat de valuri, vezi in jurul tau pasari ce isi iau zborul din cuib prin fata ta, iar din loc in loc palcuri de vegetatie sparg monotonia. Soferul barcii ne povesteste ca ascunsa de palcurile de copaci este fosta casa de vacanta a lui Nicolae Ceausescu, care pana nu demult era deschisa publicului, insa ea a fost preluata de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

Cand te apropii de mica limba de pamant, zaresti case zugravite cu alb si albastru, sufletul deltei. Dupa ce vaporul este ancorat la tarm, pasesti pe vechile pontoane pescaresti, acum refacute. La cheu, te asteapta o veche lotca pescareaca ce a devenit acum un ghiveci imens de flori. Peste tot, doar casute traditionale lipovenesti invelite de stuf. Faci cativa pasi si ti se taie rasuflarea: ce mai frumoasa plaja pe care ai vazut-o vreodata: nisip fin, de culoarea aurului, care este spalat de o apa curata, cu reflexii de curcubeu. Din loc in loc, cate un umbrar de stuf, sub care poti sa te adapostesti de arsita verii.

Plaja in lungime de patru kilometri este impartita in mai multe sectoare: publica si strict protejata. Cea mai mare parte a fasiei de nisip este interzisa turistilor. Ea este despartita de restul zonei de un gard. Peste zona interzisa sunt stapani doar pescarusii. Te dor ochii de atata lumina. Doar o intindere mare de nisip si gramezi imense de scoici, ce se pot culege cu galeata. Speriati de orice om care le incalca intimitatea, pescarusii isi iau zborul si se refugiaza pe apa in culori de clestar.

In stanga, sunt cateva ochiuri de apa pe marginea carora a crescut vegetatie bruna, locuri bune de cuibarit pentru pasarile deltei.

