Este unul dintre cei mai bogati oameni de pe planeta, dar duce o viata extrem de simpla! Poarta haine de la second hand

Amancio Ortega, fondatorul Zara, are 83 de ani si este al doilea cel mai bogat om din lume. Cu toate astea, este discret si duce o viata extrem de modesta. Toata lumea stie ca Amancio Ortega mananca la cantina, alaturi de angajati, se imbraca cu haine second hand si conduce o masina simpla, pentru averea pe ca o detine. Miliardarul care detine Zara are o serie de obiceiuri umile si nu i-a placut niciodata sa iasa in evidenta, dovada sunt putinele interviuri din presa. Ce trebuie sa stii despre fondatorul Zara 1. Are un trecut umil Nascut in timpul razboiului civil spaniol, Ortega a avut o poveste adevarata de „Cenusareasa". Fiul unui lucrator feroviar si al unei menajere, tanarul ambitios ...