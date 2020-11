Este Ziua Europeana a Spectatorului

21 noiembrie 2015 a marcat prima celebrare a Zilei Europene a Spectatorului.

21 noiembrie 2015 a marcat prima celebrare a Zilei Europene a Spectatorului, un eveniment care nu numai că a serbat publicul din Europa, dar a adus în prim-plan şi înţelegerea impactului creativ pe care acesta îl poate avea pentru procesul artistic.Evenimentul a fost promovat de proiectul "Be SpectACTive".Reţeaua "Be SpectACTive!" este formată din 12 membri din nouă ţări europene, anul trecut fiind înfiinţate grupuri diferite de spectatori angajaţi activ, cu scopul de a lua parte la procesul de stabilire a programului organizaţiilor de teatru şi cultură ale propriilor oraşe. Până acum, au fost incluse în program o sută de persoane.Ziua Europeană a Spectatorului a fost primul pas făcut pentru a aduce laolaltă spectatorii angajaţi activ, încercându-se în acelaşi timp înlăturarea barierelor lingvistice şi spaţiale prin intermediul unor noi instrumente de comunicare şi al reţelelor sociale.„Ziua Europeană a Spectatorului a apărut din necesitatea de a crea conexiuni între zonele locale ce constituie căminul spectatorilor noştri – au spus Giuliana Ciancio şi Luca Ricci, creatori şi curatori ai proiectului Be SpectACTive!, - Ediţia 2015 este un punct de plecare ce va deveni, sperăm noi, o întrevedere permanentă în cadrul ediţiilor viitoare. Scopul nostru este acela de a reuni spectatorii din ţări diferite şi de a le da şansa de a împărtăşi experienţa lor în teatru, creând o comunitate trans-locală.” Este pentru prima dată când s-a organizat, la nivel european, un astfel de experiment de angajament activ al spectatorului.Cu ocazia Zilei Europene a Spectatorului, au avut loc mai multe acţiuni în fiecare oraş partener: începând cu Londra, până la Budapesta, cu oprire în Sansepolcro, toţi membrii "Be SpectACTive" au organizat simultan întâlnirile spectatorilor, pentru ca aceştia să îşi împărtăşească opiniile cu persoane din alte ţări. Mai mult, spectatorii angajaţi activ au completat un formular referitor la modul lor de abordare şi viziunea proprie în ceea ce priveşte teatrul şi artele contemporane ale spectacolului. Răspunsurile lor au fost făcute publice, făcând astfel posibilă discuţia în direct între spectatorii europeni.Ziua Europeană a Spectatorilor – evenimentul digital și comunitar care implică și conectează grupurile locale de spectatori activi participanți la activitățile desfășurate în cadrul proiectului european „Be SpectACTive!” – va avea loc sâmbătă, 21 noiembrie, ora 18.00.Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu participă și la ediția de anul acesta, alături de alți 18 parteneri, la activitățile organizate cu ocazia Zilei Europene a Spectatorilor, iar anul acesta, celebrarea ia forma „Colecției de spectatori”, un proiect propus de Raquel André, o artistă portugheză și o colecționară de lucruri efemere.