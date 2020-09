Este Ziua Libertatii de Miscare: Conexiunea miscare – acumulare de cunostinte influenteaza major caracterul (video)

Data de 24 septembrie marchează Ziua Libertăţii de Mişcare.

“Libertatea de mișcare şi plăcerea călătoriei reprezintă cunoaştere, încredere în forțele proprii, siguranță și stimă de sine. Indiferent de mijlocul de transport ales, libertatea de mişcare este un drept fundamental incontestabil”, a declarat Iosif Szenteş, Directorul General al CFR Călători.

În cartea sa "Understanding the Human Being – The Importance of the First Three Years of Life", Silvana Quattrocchi Montanaro subliniază legătura fundamentală dintre corp și minte și faptul că atunci când mișcarea corpului în spațiu devine răspunsul unei dorințe interioare dezvoltarea psihologică este stimulată. Practic, tot ceea ce se i se întâmplă unei ființe umane produce efecte atât fizice cât și psihologice.În cazul mișcării, aspectul fizic al acesteia se referă la dezvoltarea sistemului nervos dar și întărirea mușchilor și a oaselor. Aspectul ei psihologic înseamnă înțelegerea faptului că activitatea motorie a copilului îi poate susține în relația cu el însuși și mediul în care trăiește. Conexiunea mișcare – acumulare de cunoștințe influențează major caracterul, personalitatea viitorului adult, scopul final fiind ca acesta să fie echilibrat și în armonie cu mediul în care trăiește.Ministerul Transporturilor şi companiile de transport din cadrul acestuia marchează, în data de 24 septembrie, Ziua Libertăţii de Mişcare.La data 24 septembrie 2017, Ministerul Transporturilor şi companiile de transport din cadrul acestuia marchează Ziua Libertății de Mișcare prin lansarea unui concurs de fotografie despre plăcerea călătoriei, despre mobilitate și despre libertatea de a călători, indiferent de mijlocul de transport ales.