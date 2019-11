Este ziua marilor decizii in PSD. Dancila si cei 16 vicepresedinti PSD vor demisiona

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte marţi pentru o analiză a rezultatelor înregistrate la prezidenţiale. Întâlnirea vine după ce candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a pierdut alegerile în faţa candidatului PNL, actualul preşedinte, Klaus Iohannis, transmite Agerpres. De altfel, Viorica Dăncilă ar urma să îşi anunţe azi demisia din fruntea partidului. Ar fi The post Este ziua marilor decizii în PSD. Dăncilă şi cei 16 vicepreşedinţi PSD vor demisiona appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.