Este Ziua mondiala a curateniei. Un mediu curat este un mediu sanatos (video)

Întreaga lume sărbătorește ”Ziua Mondială a Curățeniei”.

Această zi se dorește a fi o conștientizare și o reamintire a faptului că protejarea mediului înconjurator trebuie să reprezinte un stil de viață.

În 1993 a fost stabilită de Organizatia Natiunilor Unite, în parteneriat cu organizatia Clean Up the World, Ziua Mondiala a Curățeniei.Sărbătoarea are scopul de a inspira și a îndemna comunitățile să curețe, să îmbunatățească și să protejeze mediul, prin realizarea de acțiuni care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori și arbusti, la proiecte referitoare la conservarea apei și a energiei.Ziua Internațională a Curățeniei încearcă anual să ne amintească fiecăruia dintre noi ca un mediu curat este un mediu sănătos. Anual, autorităţile locale şi ONG-urile din România organizează campanii de igienizare a parcurilor, străzilor sau pădurilor din apropierea zonelor rezidenţiale, încercând să dea un exemplu societăţii civile şi să ajute la protejarea mediului în acelaşi timp.Au loc campanii de informare asupra efectelor pe care le au deşeurile asupra apelor şi solului, proiecte de reciclare a plasticului, metalelor sau hârtiei, încercându-se producerea unei schimbări vizibile într-o singură zi.Sursa foto-video: Youtube/ Anonim Anonim