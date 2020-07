Este Ziua Nationala a Ambulantei din Romania. SAJ Constanta: Acesta zi este sarbatorita prin munca, este o perioada grea, dar incercam sa ne descurcam“

Ziua națională a ambulanței este marcată, la data de 28 iulie, pentru recunoașterea contribuției serviciilor de Ambulanță în asigurarea și menținerea stării de sănătate a cetățenilor.

A fost aleasă această dată deoarece la 28 iulie 1906 a apărut prima ”Salvare” din București, la inițiativa profesorului Nicolae Minovici, fiind sărbătorită prima dată în 2015.

Acestă zi este sărbătorită prin muncă, este o perioadă grea, stresantă, obositoare dar încercăm să ne descurcăm. Tot ce ne dorim este să fim sănătoși și noi și cetățenii, să depășim cu bine această perioadă, a declarat pentru cotidianul ZIUA de Constanța Claudia Tatarici, purtător de cuvânt al SAJ Constanța.

Constanta: 11,5

Baneasa: 1

Eforie Sud: 3

Mangalia: 3

Navodari: 2

Constanța: 56

Baneasa: 8

Cernavoda: 10

Cobadin: 5

Cogealac: 4

Eforie Sud: 12

Harsova: 8

Mangalia: 12

Medgidia: 12

Mihail Kogalniceanu: 4

Navodari: 11

Negru Voda: 4

Constanța: 48

Baneasa: 10

Cernavoda: 9

Cobadin: 4

Cogealac: 5

Eforie Sud: 12

Harsova: 10

Mangalia:10

Medgidia: 12

Mihail Kogalniceanu:4

Navodari: 10

Negru Voda: 4

Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, are ca scop să acorde posibilitatea autorităților publice centrale și locale, ONG-urilor, muzeelor și reprezentanților României în străinătate să organizeze evenimente dedicate rolului și meritelor serviciului român de ambulanță în salvarea de vieți omenești, aceste acțiuni urmând a fi coordonate de către Ministerul Sănătății.Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, la 11 februarie 2015, cu 276 de voturi „pentru”, 3 „împotrivă” și 4 abțineri, iar la 6 martie 2015, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind instituirea acestei zile.Sub deviza “Totdeauna tuturor, gata pentru ajutor” la data de 28 iulie 1906, la iniţiativa Prof. Dr. Nicolae Minovici, a fost dată în folosinţă prima ambulanţă din România.Serviciul de Ambulanţă a devenit unul dintre cele mai solicitate servicii din domeniul sănătăţii şi principal segment al asistenţei medicale şi transportului pacienţilor pentru ugenţe în perioada prespital.Potrivit paginii oficiale a instituţiei conducerea serviciului de ambulanta judetean este formata din:a) manager general, care poate fi medic, economist sau jurist cu studii in management;b) un comitet director format din managerul general, directorul medical, directorul economic, directorul tehnic si asistentul-sef.Funcţiile specifice comitetului director se ocupa prin concurs, organizat de managerul general.Avand in vedere Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, modificata si completata cu Legea nr.264/2007 si a concursurilor organizate cu privire la ocuparea functiilor specifice din Comitetul Director, Comitetul Director al SAJ Constata are urmatoarea componență:SAJ Constanţa are un total de 20,5 de medici după cum urmează:Asistenti medicaliTotal: 146Total: 138