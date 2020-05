Este Ziua Politiei Militare. Care este mesajul politistilor militari

Zeci de ore de interceptari ambientale realizate in biroul medicului Gheorghe Burnei (67 de ani) sunt citate ca probe esentiale in motivarea instantei prin care chirurgul a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita in forma continuata (21 acte materiale) si la plata unei amenzi de 150.000 de lei.

Un profesor universitar din Marea Britanie a lansat un joc pe calculator numit "Poti salva lumea?" ('Can You Save the World?') pentru a ajuta copiii sa inteleaga cum distantarea sociala poate salva vieti in timpul pandemiei de coronavirus.