Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision: ”Cant pentru romanii mei. Succesul meu va fi si al lor”

Ester Peony google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, Ester Peony va urca pe scena Eurovision 2019 pentru a reprezenta Romania, cu piesa ”On a Sunday”. Cu doar cateva ore inainte de cea de-a doua semifinala, Ester a dezvaluit pentru protv.ro cum se simte inainte de competitie, dar si ce mesaj are pentru romanii de pretutindeni. Ester, care este starea ta de spirit, inainte de reprezentatia de diseara? Pozitiva, acesta este cuvantul de ordine care da tonul in echipa Romaniei. Asa am inceput si asa vom incheia aventura Eurovision 2019. Care sunt piesele - alaturi de care vei concura diseara - care iti plac foarte mult? Imi plac mult doua piese. “Truth”, interpretata de Chingiz si care va reprezenta Azer ...