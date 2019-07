„Esti cioara”. Mihai Gainusa o face praf pe Andra Maruta. A postat poze cu ea dezbracata si si-a pus toti fanii in cap

Andra si Mihai Gainusa

Mihai Gainusa a luat-o in vizor pe Andra Maruta si o face praf, postand cateva imagini cu ea dezbracata, din tinerete. Desi foloseste cuvinte de lauda la adresa artistei, fostul prezentator de la “Cronica carcotasilor“ si-a pastrat simtul umorului si apeleaza la ironie, privind situatia financiara a Andrei de la acea vreme.

“Andra era buna si cand era saraca si dezbracata! Vezi cum arata cand n-avea bani de haine dar avea voce!

Spre deosebire de alti artisti din generatia ei, Andra nu a avut una ci doua chei ale succesului. Pe de o parte vocea, inconfundabila si inegalabila. Pe de alta parte faptul ca, tanara si saraca fiind, viitoarea doamna Maruta nu prea avea bani de haine intotdeauna si atunci se pornea pe la evenimente in dezabieuri.

Curajoasa si dezinhibata, cantareata nu s-a ascuns niciodata pe dupa visin cand a venit vorba de pozele sale din tinerete: ”Este ca si cum mi-ar fi rusine de ceea ce am facut. Astia am fost, nu trebuie sa ne fie rusine cu ce am trait. Nu am facut nimic rau, nu am stiut. De asta zic este intotdeauna loc de mai bine, sa invatam, sa prindem experienta de la cei care intr-adevar cunosc.”

Alaturat, cateva dintre posturile cu care artista isi rupea publicul pe genunchi, mai ceva ca Traistariu cand isi indesa sosetele in chiloti”, a scris Mihai Gainusa pe site lui, comedymall.ro.

Dupa aceasta postare, si-a pus toti fanii in cap, care nu s-au abtinut sa ii lase diverse mesaje: “Ce jurnalist mort de foame!!!!!/ Ce jurnalist de cacao/ Esti cioara!”.

