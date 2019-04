Esti obosit tot timpul? Incearca aceste 10 alimente bogate in fier care lupta impotriva oboselii si a anemiei

Alimente google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu siguranta ca ai auzit de numarul impresionant de vitamine si minerale de care corpul tau are nevoie pentru a functiona la parametri inalti. Unele dintre ele sunt importante, altele sunt esentiale pentru sanatatea organismului tau, iar atunci cand organismul nu le primeste apar probleme mari de sanatate. Fierul face parte din lista nutrientilor esentiali. Organismul tau are nevoie de fier pentru a produce hemoglobina. Potrivit medicului Will Cole, „hemoglobina este responsabila cu transportul oxigenului prin corp. Atunci cand nivelul fierului din organism este scazut, apar anemia si oboseala extrema. In aceasta situatie organismul se confrunta cu probleme precum functionarea deficitara a sistemului i ...