Estimare Keysfin: Firmele de poșta și curierat ar putea ajunge la afaceri de aproape șase miliarde de lei in acest an

Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poștă și curierat din România a avansat cu 16% față de 2017 și a depășit cu aproape 90% nivelul din 2009, ajungând la aproape 4,8 miliarde de lei în 2018, potrivit celei mai recente analize KeysFin.

Analiștii KeysFin estimează apropierea de pragul de 5,2 miliarde de lei în 2019, pentru ca, în anul curent, ritmul de creștere să se dubleze cel puțin, iar cifra de afaceri a companiilor care oferă servicii de poștă și curierat să atingă pragul de 6 miliarde de lei, ca urmare a cererii online crescute, generate de pandemia de Coronavirus.

„Odată cu modernizarea serviciilor și apariția de jucători noi, piața locală de poștă și curierat a evoluat, iar rezultatele de business au fost pe măsură. Maximul istoric al pieței din acest an vine ca o încununare a unui parcurs pozitiv, iar noi mizăm pe faptul că vor exista creșteri în continuare, deși poate nu atât de spectaculoase. Pandemia de Coronavirus i-a forțat pe mulți consumatori locali să treacă peste bariera psihologică a efectuării de comenzi online. Odată convinși de beneficiile e-commerce-ului, consumatorii vor continua să aleagă această alternativă și, indirect, serviciile de curierat. Totuși, vorbim despre un business concentrat: deși există peste 2000 firme, primele 10 dintre acestea, în funcție de cifra de afaceri, cumulează 76% din piață“, a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, unul din cei mai importanți furnizori de soluții de business information din România.

Piața serviciilor de poștă și curierat este una dintre puținele domenii în care numărul de companii a avansat considerabil, cu 9% în comparație cu anul 2017 și cu aproximativ 250% față de 2009, la puțin peste 2.100 de companii în 2018. Dacă pentru 2019 specialiștii KeysFin estimează o creștere de aproximativ 9%, în 2020 firmele mici, fără putere logistică și mai ales financiară, vor fi cele mai afectate de pandemie, astfel că business-ul acestei piețe se va concentra într-un ritm moderat în următoarele luni. De subliniat însă că acesta va fi unul dintre segmentele cel mai puțin afectate de pandemie alături de Farma, Retail-ul alimentar, Sănătate&asistența socială, IT&C, Agricultură (dependentă însă de condițiile meteo), distribuitorii de energie&gaze și cei de apă& salubritate.

Rezultatul net (profit minus pierdere netă) al furnizorilor de servicii de poștă și curierat a crescut cu 77%, în comparație cu anul 2017 și a fost cu aproape 317 de milioane de lei peste pierderea din 2009, ajungând la aproape 233 milioane de lei, în 2018. Dintre cele 2.103 de companii analizate, mai mult de jumătate, 1.267 au înregistrat profit (60%), 633 au raportat pierderi (30%), restul având un rezultat nul în 2018.

Profitul net al industriei a înregistrat o creștere de 54% comparativ cu anul 2017 și aproximativ 220% față de 2009, însumând aproape 304 milioane de lei, în 2018. Potrivit specialiștilor KeysFin, profitul companiilor a crescut și în 2019, cu aproximativ 13%, depășind astfel nivelul de 340 de milioane de lei.

PARADOXUL PIEȚEI: CEA MAI PUȚIN MODERNIZATĂ COMPANIE DIN TOP, ESTE ÎN CONTINUARE LIDER

POȘTA ROMÂNĂ este în continuare principalul jucător din piața de poștă și curierat din țara noastră, în ciuda problemelor întâmpinate. Compania, deținută de statul român prin Ministerul Comunicațiilor – 93,5% și de Fondul Proprietatea – 6,5%, a raportat în 2018 o cifră de afaceri de aproape 1,2 miliarde de lei (24,4% din total). De remarcat că, în 2017, cifra de afaceri a acestei instituții a fost de 1,1 miliarde de lei, deci, procentual, creșterea de la an la an a fost minoră.

Situația stă total diferit în cazul FAN COURIER EXPRESS SRL, liderul segmentului de curierat, care vine repede din urmă și câștigă teren de la un an la altul. Astfel, în 2018, compania cu capital privat 100% românesc a făcut afaceri de 686 de milioane de lei, respectiv 14,4% din total. Mai mult, creșterea acesteia este substanțială în comparație cu 2017 când înregistra o cifră de afaceri de 586 milioane de lei.

Podiumului este completat de URGENT CARGUS SRL (425 de milioane de lei, 9% din total), TNT ROMANIA SRL (357 milioane lei, 7,5% din total, companie care a depășit DHL în 2018) și DHL INTERNAȚIONAL ROMÂNIA SRL (289 de milioane de lei, 6,7%).

O prezență interesantă în top este cea a DELIVERY SOLUTIONS SRL (locul 10 după cifra de afaceri, companie care administrează Sameday) al cărui acționar majoritar (88%) este DANTE INTERNATIONAL SA (controlat în proporție de 80% de investitori olandezi și care gestionează la nivel local brandul eMAG). Cumulat, cele mai mari 10 companii au generat 76% din cifra de afaceri totală.

Analiza nu ia în considerare performanța unor companii precum BRINGO MAGAZIN SRL (controlată indirect de Carrefour Nederland BV) sau GLOVOAPPRO SRL (deținută de spaniolii de la Glovoapp23 SL), acestea declarând ca principal domeniu de activitate coduri CAEN aferente sectorului IT&C. Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Finanțelor, cele două companii au raportat o cifră de afaceri de aproape 10 milioane de lei, în primul semestru din 2019.

CURIERII, PRINTRE CEI MAI PRODUCTIVI ANGAJAȚI DIN ROMÂNIA

În 2018, aproximativ 40.700 angajați lucrau pentru companiile locale de poștă și curierat, cu 5% mai mulți decât în 2017. Pentru 2020, analiștii KeysFin preconizează un avans la peste 42.500 angajați, ca urmare a creșterii accentuate pentru serviciile de curierat.

Totodată, în ceea ce privește productivitatea muncii, piața a înregistrat un avans consistent, de 10% în 2018, reușind să obțină o medie de aproape 117 000 de lei per angajat, datorită investițiilor majore în logistică și în optimizarea activității. Rezultatul este cu atât mai relevant cu cât costul mediu per angajat a înregistrat o creștere de doar 6%, comparativ cu anul 2017, însemnând peste 37 000 de lei per angajat.

Astfel, piața serviciilor de poștă și curierat este una dintre puținele sectoare de activitate, în care productivitatea muncii a avansat într-un ritm mai accelerat decât costul mediu al forței de muncă între 2009 și 2018: 101% versus 45%.

DE PE BANDA ÎNTÂI, ÎN LINIA ÎNTÂI

Pandemia a cauzat închiderea temporară a majorității magazinelor, care nu fac parte din categoria retail alimentar și mai ales a acelor unități aflate în mall-uri. Multe dintre acestea s-au adaptat din mers și au deschis variante online ale magazinelor fizice, realizând livrări prin intermediul marilor firme locale de curierat. De altfel, și retailerii au luat măsuri pentru evitarea aglomerărilor din cadrul magazinelor, inclusiv prin redirecționarea clienților către comercianții care au magazine virtuale sau către aplicații specializate.

Principalii jucători din piața locală de curierat au făcut față avalanșei de comenzi, timpul de livrare nemodificându-se semnificativ. Mai mult, aceștia au susținut imediat, încă de la finalul lunii martie, efortul autorităților de limitare a răspândirii virusului: de la manageri zonali care monitorizează permanent activitatea din teren pentru triaj, dezinfectant atât pentru personal cât și pentru vehicule, mănuși și măști pentru curierii din zonele de carantină, la soluții noi de livrare care limitează contactul direct dintre destinatar și curier, în fața ușii sau în recepții, fără a mai fi înmânate direct, reducând sursele cu potențial de răspândire a noului Coronavirus.

De asemenea, odată cu declararea stării de urgență, care prevedea închiderea restaurantelor, a crescut considerabil numărul livrărilor prin aplicații de food delivery precum Glovo, Takeaway.com sau Foodpanda.

Cu toate acestea, nu toate platformele locale înregistrează și rezultate conform așteptărilor: Uber Eats, divizia de food delivery a gigantului mondial Uber, și-a anunțat recent retragerea din România, începând din 3 iunie, după 2 ani de activitate, reprezentanții companiei motivându-și decizia prin faptul că nu au reușit să devină lideri de piață. O parte din divizia Uber Eats a fost însă salvată de la întreruperea activității, fiind preluată de Tazz by eMAG, cu scopul de a dezvolta rețeaua de restaurante locale partenere și piața din București.