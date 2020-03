Estimarea doctorului Rafila: Romania va trece de 1000 de cazuri de COVID-19 pe zi

Președintele Societății de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, vineri, a Pro TV, că situația din România se va înrăutăți în scurt timp, iar la vârful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Medicul Rafila a explicat că pe măsură ce va crește capacitatea de testare va crește și numărul celor confirmați pozitiv The post Estimarea doctorului Rafila: România va trece de 1000 de cazuri de COVID-19 pe zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.