Estul Australiei, invaluit de un nor toxic de fum degajat de incendiile de vegetatie

Estul Australiei, mai ales Sydney, a fost acoperit marţi de un nor toxic de fum degajat de incendiile de vegetaţie care s-ar putea intensifica din cauza condiţiilor meteorologice "extreme", relatează AFP, potrivit Agerpres.

În Sydney, cel mai populat oraş din ţară, norul toxic a declanşat detectoarele de fum, obligând pompierii să meargă din birou în birou, cu toate sirenele sunând.Organizatorii au întrerupt o cursă de iahturi din cauza condiţiilor considerate "prea periculoase". "Fumul degajat de incendii este foarte dens în port încât nu poţi vedea nimic, aşa că este prea periculos", a declarat Di Pearson, purtătorul de cuvânt al Sydney Solas.Mulţi localnici s-au sufocat sub măştile lor din cauza fumului gros.Curse de feribot au fost anulate şi, în timpul pauzelor şcolare, elevii au fost ţinuţi în interiorul clădirilor, având în vedere poluarea care a depăşit cu mult nivelul "periculos".

Estul Australiei este învăluit de câteva săptămâni de un nor de fum degajat de incendiile de vegetaţie care de trei luni fac ravagii pe continent din cauza secetei. Amploarea acestui fenomen de fum toxic s-a agravat marţi.



Vânturi puternice şi temperaturi ridicate sunt aşteptate marţi, iar condiţiile meteorologice "extreme" ar putea să declanşeze incendii în suburbii, ameninţând locuinţe.



Marţi dimineaţă, în statul New South Wales, aproape o sută de incendii de vegetaţie erau active, iar în statul Queensland au fost semnalate zeci de astfel de incendii.



Se estimează că temperaturile vor depăşi 40 de grade Celsius în unele părţi din Australia.



La nord-vest de Sydney, incendiile de vegetaţie, care ard de săptămâni întregi, s-au contopit într-un singur "mega incendiu" care a distrus deja 319.000 de hectare de teren, mai ales în parcurile naţionale.



Peste 700 de case au fost distruse şi şase persoane au murit din luna septembrie, când a început criza. Deşi bilanţul victimelor este mai mic decât în 2009, când circa 200 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma incendiilor, amploarea zonelor devastate de flăcări în acest an este incomparabilă cu cea din anii anteriori.



Se estimează că două milioane de hectare au fost afectate de incendii - echivalentul a jumătate din suprafaţa Elveţiei.