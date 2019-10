Etapa finala a Campionatului Național de Drift are loc vineri și sambata, in jurul Arenei Naționale

Peste 50 de piloți din Europa vor concura, la București, în runda finală a Campionatului Național de Drift și etapa pilot a Campionatului Europei Centrale, care va avea loc vineri și sâmbătă în jurul Arenei Naționale, accesul publicului fiind gratuit, informează Romanian Drift Community, anunță MEDIAFAX.

După trei ani de pauză, Capitala va găzdui un nou eveniment major de drift, de data aceasta, printre participanți, numărându-se campionul Europei, Marko Zakouril, triplul campion al Ucrainei, Dmitriy Illyuk, dar și campioni din Cehia, Bulgaria, Polonia și Ungaria.

Printre românii care vor lua startul se numără campionii naționali Răzvan Frățianu și Sorin Ene, ambii implicați și în lupta pentru titlu din acest an. De asemenea, la Clasa Semi Pro, dedicată piloților din noua generație, Claudiu Adam, în vârstă de numai 16 ani, conduce clasamentul și are șansa să devină cel mai tânăr campion național din istoria acestui sport dacă se va impune la București. Accesul la competiția organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului București și sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv va fi gratuit pentru public în ambele zile de concurs. De asemenea, publicul va avea la dispoziție și o zonă de food court, dar și una dedicată distracției.

”Va fi un adevărat festival al motorsportului. Ne bucurăm că am putut readuce un eveniment major în București, iar publicul va avea parte de un spectacol senzațional făcut de piloți din toată Europa”, a declarat Andrei Balica, președintele RoDrift.

Vineri, între 10:00 și 19:00, fanii vor putea urmări antrenamentele și calificările oficiale, iar sâmbătă, de la ora 16:00, sunt programate battle-urile finale, care vor decide campionul. Premiile puse în joc pentru etapa de la București sunt de 10.000 de euro pentru cei trei ocupanți ai podiumului.