Etapa judeteana a Concursului national ''Cu viata mea apar viata''

In ziua de 17 mai 2019, la Sala Sporturilor din Tomesti s-a desfasurat faza judeteana a concursului national pe tematica protectiei civile „Cu viata mea apar viata", organizata de Inspectoratul Scolar Judetean, in parteneriat cu Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" si Serviciul de Ambulanta Iasi. La startul competitiei s-au prezentat 25 de echipaje pentru cele doua sectiuni: gimnaziu si liceu, insumand 130 de elevi din mediul urban si rural. Elevii participanti la acest concurs fac parte din echipele cercurilor tehnico-aplicative „Cu viata mea apar viata", cercuri ce activeaza in scolile din judetul Iasi. Acestia au demonstr ...