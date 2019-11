Eugen Neagoe, antrenorul lui FC Hermannstadt, dupa remiza cu Gaz Metan Mediaș: 'Portarul nu a avut ce sa apere, nu au tras pe poarta noastra'

Eugen Neagoe, antrenorul lui FC Hermannstadt, a declarat, sâmbătă, în urma remizei cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-1, că, deși nu este pe deplin fericit cu jocul echipei sale, este mulțumit că aceasta a condus jocul, potrivit Mediafax.

Citește și: Traian Băsescu îl critică pe Ludovic Orban: A făcut o greșeală fundamentală

”Au respectat ce am lucrat la antrenamente, Mediaș, în prima repriză, nu știu dacă a ajuns în careul nostru, portarul nu a avut ce să apere, nu au tras pe poarta noastră. La 1-1 am avut două ocazii, prin Dâlbea și Luchin. Luchin nu știu cum a putut să rateze din poziția aia. Aș fi vrut să ținem mai mult de minge, dar nici noi nu am stat bine fizic. Am condus însă jocul, ceea ce e îmbucurător”, a declarat Eugen Neagoe la Digisport.

În clasamentul Ligii 1, Gaz Metan Mediaş se află pe locul 4, cu 22 de puncte, iar FC Hermannstadt este pe locul 12, cu 12 puncte.