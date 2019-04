Eugen Neagoe dupa infrangerea cu CFR Cluj - Eu mai am contract inca un an de zile cu Sepsi. Nu stiu ce se va intampla

Eugen Neagoe rămâne fără victorie în playoff, după 0-1 cu CFR Cluj. La final, tehnicianul echipei din Sf. Gheorghe a avut un discurs echilibrat, dar a lăsat senzaţia că se apropie clipa despărţirii de Sepsi.

Sepsi a înregistrat o remiză şi cinci înfrângeri în playoff: "Sincer, mi-am dorit foarte mult să câştigăm acest joc. Eram mulţumiţi şi dacă nu pierdeam. Cred că cei de la CFR au avut un plus în prima repriză. Noi am fost mai temători la început. Am primit golul după ce am pierdut posesia în partea stângă. În repriza secundă, lucrurile au stat altfel. Am stat numai în terenul lor, dar nu ne-am creat ocazii clare. Dacă ne uitam doar la repriza a doua, nu cred că meritam să pierdem.

Dacă ne uităm la echipele din playoff, suntem echipa care a folosit cei mai puţini jucători. Aceşti jucători merită felicitări pentru tot ce au făcut. Au fost meciuri în care ne-am depăşit. Chiar şi azi am avut o atitudine foarte bună. Din păcate, nu suntem foarte inspiraţi. Tandia şi în această seară a avut o atitudine extraordinară. N-a făcut un joc rău. Mă aştept la mai mult de la el, dar şi absenţele au contat. Dacă aveam toţi jucătorii apţi, altfel am fi arătat.

Eu mai am contract încă un an de zile cu Sepsi. Nu ştiu ce se va întâmpla, eu sunt doar antrenor. Până în acest moment nu a venit nicio echipă să mă caute. Nici măcar Craiova. Ei au un antrenor, îi doresc mult succes. Când voi avea o ofertă, o să vă spun", a spus Neagoe, la microfonul Telekom Sport.