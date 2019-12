Eugen Neagoe, dupa victoria cu Dinamo: 'Nu sunt pe deplin multumit, pentru ca am primit cele doua goluri, n-as fi vrut sa le primim'

Tehnicianul echipei Hermannstadt, Eugen Neagoe, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Dinamo, scor 4-2, că nu este pe deplin mulţumit, deoarece formaţia sa a primit două goluri. El a menţionat că Hermannstadt ar fi trebuit ca acum să aibă cel puţin şase puncte în plus faţă de ce a acumulat, potrivit news.ro.

“Este meritul băieţilor, au făcut un joc foarte bun. Nu sunt pe deplin mulţumit, pentru că am primit cele două goluri, n-aş fi vrut să le primim. Dacă eram mai atenţi la primul gol nu mai tremuram. Dar am reuşit să mai marcăm trei goluri foarte frumoase. E numai greşeala noastră că nu mai avem cel puţin şase puncte în plus. Dar ăsta este fotbalul, astăzi seară ne-a răsplătit. Am jucat cu două echipe foarte bune, CFR şi Dinamo, am luat patru puncte din cele şase, eu zic că este bine.”, a spus Neagoe la Digi Sport.

Formaţia Hermannstadt a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii I.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Yazalde ’15, ’86., Dâlbea ’70 şi Viera ‘77. Pentru Dinamo au înscris Sorescu ’50 şi Perovic ‘90+1.