Eugen Neagoe, externat. Cine va pregati pe Dinamo

Eugen neagoe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, a fost externat dupa ce marti seara a suferit o noua interventie chirurgicala, ca urmare a infarctului de duminica seara. "Eugen a fost externat astazi in jurul pranzului. Este acasa, e bine. I s-a montat un defibrilator. In rest, nu avem ce discuta despre fotbal, important este ca e acasa si ca e bine. Important este ca e cu familia, despre fotbal nu vorbim in momentele astea", a declarat Florin Prunea. Medicul echipei Dinamo a demisionat, dupa infarctul suferit de Eugen Neagoe Intrebat daca exista antrenori pe care ii are in vedere pentru inlocuirea lui Neagoe la conducerea tehnica a echipei, Prunea a spus: "Vedem, exista o lista de antrenori la care ...