Eugen Neagoe recunoaște ca a fost demis de la Sepsi Sfantu Gheorghe: 'Despartirea a venit la initiativa clubului'

Conducerea clubului Sepsi a anunţat joi, 2 mai, oficial, că a ajuns la un acord pentru a rezilia pe cale amiabilă contractul cu antrenorul Eugen Neagoe.

Acesta pregătea echipa din Sfântu Gheorghe din 2017, formaţie care este acum pe ultimul loc în play-off-ul Ligii 1 Betano. Tehnicianul de 51 de ani a comentat şi varianta de a o prelua pe Craiova, club care este condus acum de Papură, numit în funcţie după demiterea lui Mangia.

"Nu am fost nici supărat, nici nervos. Poate doar în unele momente, după jocuri. Despărţirea a venit la iniţiativa clubului. Ieri (n.red. - miercuri, 1 mai), după antrenament, patronul m-a chemat la o cafea, mi-a spus ce îşi doreşte, ce intenţii are. I-am spus că o să mă gândesc, astăzi (n.red. - joi, 2 mai) ne-am întâlnit din nou, ne-am dat mâna. Cred că am făcut lucruri frumoase pentru această echipă, împreună cu cei din conducere, staff-ul şi jucătorii. A venit acest moment şi nu puteam să fac mai multe, pentru că, până la urmă, patronul hotărăşte.

Asta a fost dorinţa celor din club, chiar nu ştiu a cui personal. Ne-am dat mâna, am rămas în relaţii normale. Eu nu am ce să le reproşez. La Craiova, cu siguranţă, am să merg, dar în oraş...Nu am ce să vorbesc cu echipa de acolo. Au antrenor. Am mai primit telefoane, chiar din prima ligă, dar până în acest moment chiar nu m-am hotărât şi nu am nicio ofertă concretă", a spus Eugen Neagoe pentru ProSport.