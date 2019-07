Eugen Neagoe vine cu lamuriri: 'Nu mi-am dat demisia, inca sunt antrenorul lui Dinamo'

Eugen Neagoe continuă conflictul cu fanii lui Dinamo. Antrenorul spune că suporterii nu l-au tratat şi nu îl tratează aşa cum merită. Încă din momentul prezentării ca tehnician al echipei au început să îl conteste; nu au aşteptat să vadă cum se prezintă Dinamo cu el pe bancă, anunță MEDIAFAX.

Citește și: BOMBĂ Gheorghe Dincă a fost AUDIAT la Craiova pentru o a TREIA victimă -Telefonul ei a fost găsit în locuinţa criminalului

Neagoe îi ”invită” pe suporteri să facă primul ”11”, dacă sunt de părere că el este un antrenor slab, şi să scape echipa de ultimele locuri. "Eu nici nu am reziliat, nici demisia nu mi-am dat-o, sunt încă antrenorul lui Dinamo. Oricum, tot ce s-a întâmplat. Înţelegeam dacă echipa câştigase campionatul şi eu venisem să culeg roadele muncii făcute în campionatul precedent. Nu s-a întâmplat aşa, Dinamo a avut cea mai proastă clasare din istoria clubului. Eu am venit într-un moment foarte greu sau cel mai greu moment din istoria clubului a fost momentul când am venit eu.

Citește și: Marian Godină îl umilește pe un fost șef din poliție: ‘Începând de azi îi voi arăta pe toți care fac de râs această meserie’

Dacă suporterii şi-au dorit altceva, îmi pare rău că nu am ştiut şi au început să mă conteste efectiv încă dinainte de a ajunge eu la Dinamo. Nu am crezut şi nu mi-am imaginat că ei vor continua cu asemenea contestaţii, pentru că eu cred că am demonstrat ce pot să fac la echipele pe care le-am antrenat. Sper să ajungă la Dinamo un antrenor care va fi pe placul suporterilor, pentru că este destul de greu, totul se răsfrânge asupra echipei în momentul în care suporterii încep să îl conteste din primul minut. Eu nu mi-am imaginat că poate să se întâmple aşa ceva. Acei suporteri ar trebui consultaţi, chemaţi la şedinţe. Eu i-aş sfătui să facă şi primul 11, dacă au timp. Să meargă să discute cu antrenorul. Să facă primul 11", a declarat Eugen Neagoe la Telekom Sport.

Citește și: Dacian Cioloș reacționează! ‘E primul gest de decenţă şi normalitate în Guvernul condus de Viorica Dăncilă’ .

Dinamo este în căutarea unui antrenor în continuare. Moldovan a fost ofertat imediat după ce Eugen Neagoe a suferit un infarct. Conducerea clubului din Târgovişte a precizat, în repetate rânduri, că nu este de acord ca antrenorul să plece in Ştefan cel Mare. Moldovan pregăteşte în aceste zile meciul cu CFR Cluj la baza Chindiei de la Aninoasa, situată la câţiva kilometri de la Târgovişte. În mediul online, suporterii Chindiei au salutat decizia "Comisarului".