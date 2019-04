Eugen Nicolicea, atac dur la adresa lui Klaus Iohannis: Nu este prima data cand presedintele incalca deciziile CCR. A facut-o din nou...

Eugen Nicolicea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD Eugen Nicolicea a sustinut, astazi, ca presedintele Klaus Iohannis a incalcat ultima decizie a Curtii Constitutionale prin refuzul de a numi noii ministri. "Dupa cum ati vazut, domnul presedinte nu este prima data cand incalca deciziile CCR si a facut-o din nou, (...) ultima decizie a CCR in care avea niste obligatii. Nu le-a respectat. (...) A incalcat ultima decizie a Curtii cu privire la conflictul juridic de natura constitutionala privind remanierea ministrilor", a afirmat Nicolicea, la Parlament. In alta ordine de idei, deputatul PSD a afirmat ca Iohannis a respins propunerile "pentru ca a mai refuzat si altadata si si-a permis sa incalce in continuare Constitutia" ...