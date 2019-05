Eugen Nicolicea, despre referendum: Este o atitudine de ignorare

Eugen Nicolciea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD Eugen Nicolicea a precizat ca in interiorul partidului nu exista vreun semnal de boicot legat de referendum. Atitudinea generala in PSD este de ignorare a solicitarilor presedintelui Klaus Iohannis. ”Referendumul nu este arma presedintelui, nu este arma cuiva. Dansul doreste sa afle parerea poporului. Daca doriti sa aflati parerea cuiva, ii sugerati anumite chestiuni? Sunt cateva greseli ale presedintelui si, porninind de la premisa gresita ca referendumul este impotriva PSD, se trage concluzia gresita ca doamna Viorica Dancila este impotriva PSD. Este un truism, toata lumea respecta statul de drept, independenta justitiei, nimic in referendum nu se refera la asta, nu e impotriva cu ...