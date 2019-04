Eugen Tapu-Nazare: Efectele Ordonantei 114 arunca Romania in instabilitate economica si saracie

Efectele Ordonanţei 114 aruncă România în instabilitate economică şi sărăcie, a declarat, marţi, într-un comunicat de presă senatorul PNL Eugen Ţapu-Nazare, potrivit Agerpres.

În opinia parlamentarului, prejudiciile produse de Ordonanţa 114 se măsoară în miliarde de euro, prejudicii despre care susţine că nu sunt calculate de membri de partid, ci de specialişti şi analişti independenţi."Principalele companii româneşti listate la Bursă au pierdut circa 1,76 miliarde de euro, iar pierderea suferită în lei este şi mai mare, ca urmare a deprecierii monedei naţionale, accelerată tot de efectele ordonanţei. ALRO, Banca Transilvania, Transelectrica, Romgaz sunt companiile care au înregistrat cele mai mari pierderi, cuprinse între 36% şi 8,5%, în ordinea enunţată, dar lista poate continua", a declarat Eugen Ţapu-Nazare.Senatorul liberal a atras atenţia şi cu privire la vulnerabilitatea sectorului bancar, în opinia sa acesta fiind lipsit de predictibilitate şi nevoit să majoreze anumite costuri, suportate tot de clienţi.

Citește și: Preşedintele USR Dan Barna: 'Această guvernare iresponsabilă ne condamnă la subdezvoltare'



"Sectorul bancar, un sector care ar trebui să aplice politici prietenoase de creditare pentru români, persoane fizice şi juridice, este la fel de afectat. Sub presiunea impusă de guvern, opt principale bănci din România au anunţat că sunt nevoite să-şi majoreze unele costuri suportate de clienţi, cum ar fi micşorarea dobânzilor la depozite sau creşterea anumitor comisioane. Acestor măsuri se adaugă şi limitarea băncilor de a dezvolta o serie de programe de dezvoltare pentru sute de mii de IMM-uri", a afirmat senatorul PNL.



Eugen Ţapu-Nazare a completat că acestor pierderi li se adaugă scăderea profitului companiilor româneşti din domeniul energetic, cu până la 50%, "dar şi pierderile înregistrate ca urmare a anunţului făcut de marii jucători din piaţa IT, privind neparticiparea lor la licitaţiile pentru implementarea tehnologiei 5G".



"În consecinţă, statul român este cel care pierde sume importante la buget, ceea ce pune sub semnul întrebării dezvoltarea investiţiilor, dar şi plata pensiilor şi a salariilor din sistemul bugetar", a conchis senatorul PNL Eugen Ţapu-Nazare.