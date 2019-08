Eugen Teodorovici a anuntat ca isi da demisia, dar in anumite conditii

Eugen Teodorovoci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eugen Teodorovici a spus ca nu mai are rost sa se faca o analiza a demersurilor care nu s-au facut pana acum, in legatura cu aceste spitale, si ca indicat ar fi sa se faca ceva cu aceste proiecte. „Ca un motiv de incredere pentru cei din regiune, am spus-o chiar aici in conferinta. Daca anul viitor nu incepe constructia la spitalul regional, eu imi pun demisia pe masa. Chiar daca nu este treaba mea ca ministru de Finante, am s-o fac din mai multe motive. Accesul autoritatilor si institutiilor la cazierul fiscal al contribuabililor extins de MFP In primul rand, din dragostea pentru acesti oameni care merita efectiv acest spital in regiune si fiind si presedinte executiv am o raspundere in plus ...