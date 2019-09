Eugen Teodorovici a depus proiectul privind impozitarea bacsisului. Ce prevederil are legea

Eugen Teodorovici 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Eugen Teodorovici, ministru al Finantelor Publice, a depus, la Senat, proiectul de lege privind impozitarea bacsisului incasat de la clienti in cazul serviciilor de restaurant, baruri si alte activitati de servire a bauturilor. Proiectul de act normativ prevede completarea OUG 28/1999, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu un nou articol. Astfel, bacsisul este definit ca "orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5610 «Restaurante», 5630 ...