Eugen Teodorovici acuza "minciuni" in spatiul public: Nu impozitam sumele trimise in tara de romani

Peste un milion de romani s-au inscris in Spatiul Privat Virtual (SPV), a anuntat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, care a infirmat informatia ca instrumentul va fi folosit pentru monitorizarea romanilor din strainatate. „Peste un milion de romani s-au inscris, este un numar foarte mare daca tinem cont la inceputul anului 2018 cred ca erau sub 250.000 de romani in acest sistem. Este practic o propunere pentru cei care traiesc in afara tarii de a folosi astfel de sistem, de a se inrola in acest sistem, daca doresc, in mod optional, si daca acest lucru se doreste, atunci prin ambasade si consulate practic ei primesc acele parole pentru a intra in sistem, pentru a nu mai veni pana in tara pe ...