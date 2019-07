Eugen Teodorovici anunta introducerea unei noi taxe si limitarea calatoriilor gratuite cu CFR

Eugen Teodorovici 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat luni ca intentioneaza sa introduca o taxa de solidaritate care sa se aplice pensiilor speciale care depasesc 10.000 de lei. El a precizat ca in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de luni au fost discutate principii care vor sta la baza primei rectificari bugetare din 2019, fiind inaintate cateva propuneri de masuri, dintre care doua au fost convenite “de principiu”. ″In primul, e vorba de ceea ce de foarte multi ani de zile romani solicita, poate intr-un mod justificat, e vorba de subiectul legat de pensiile speciale. Credem ca o varianta normala ar fi aceea de a plafona la un nivel stabilit - noi am discutat azi in CE ...