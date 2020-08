Eugen Teodorovici, apel catre parlamentari: 'Sa voteze PENTRU moțiunea de cenzura de azi!'

Senatorul PSD Eugen Teodorescu anunță luni, pe Facebook, că va vota pentru moțiunea de cenzură, lansând un apel către parlamentari să dea dovadă de un „dram de responsabilitate” și să voteze pentru înlăturarea Guvernului Orban.

„Așa cum am declarat de la bun început, acest guvern incompetent NU trebuia niciodată învestit și reînvestit! Și să ne amintim că eu am votat ÎMPOTRIVA învestirii guvernului Orban încă din 4 noiembrie 2019, apoi am votat PENTRU moțiunea de cenzură din februarie 2020 și, din nou, ÎMPOTRIVA reînvestirii, în 14 martie 2020!

Dacă moțiunea din februarie 2020 a trecut cu 261 de voturi, când trecuseră numai 3 luni de la instalarea așa-numitului “guvernul meu”, dar existau deja suficiente motive pentru #demiterea cabinetului Orban I, după un șir lung de bâlbâieli, crize și scandaluri ce au culminat cu adoptarea bugetului și modificarea legii privind alegerea primarilor prin angajarea răspunderii, precum și cu cele 25 de ordonanţe de urgență date cu o seară înainte de votul moțiunii, fără avizele necesare și în total dispreț față de Constituție și Parlament, ACUM, cu atât mai mult, după cele 10 luni de #dezastru economic și social, am așteptări de la TOȚI colegii mei din Parlament, de la toate partidele politice care au un dram de #responsabilitate, să voteze PENTRU moțiunea de cenzură de azi!