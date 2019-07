Eugen Teodorovici da cu pumnul in masa, in PSD: 'Momentul final de adevaruri, cautari, suparari, promisiuni si dispute'

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susţine că desemnarea candidatului partidului pentru alegerile prezidenţiale reprezintă ”momentul final de adevăruri, căutări, supărări, promisiuni şi dispute”, iar de mâine social-democraţii trebuie să fie ”toţi pentru unu şi unul pentru toţi”.

”Azi a fost, sper, momentul final de adevăruri, căutări, supărări, promisiuni şi dispute legate de candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din acest an”, a scris, Eugen Teodorovici, pe Facebook, la scurt timp după încheierea şedinţei în care social-democraţii au votat ca Viorica Dăncilă să-i reprezinte la alegerile prezidenţiale din toamnă.

Citește și: Radu Tudor denunță un atentat la securitatea României! Celebrul jurnalist atacă Guvernul

Preşedintele executiv al PSD susţine că tot partidul trebuie să se mobilizeze din acest moment pentru că ”doar astfel vor câştiga toţi românii”.

”De mâine va trebui să fim ”toţi pentru unul şi unul pentru toţi”. Doar astfel vor câştiga toţi românii”, a mai scris Teodorovici, adăugând ”#insistpentruRomania”.

Citește și: Omul lui Ponta o face de râs pe Viorica Dăncilă! Ieșire, după decizia privitoare la candidatura sa

Viorica Dăncilă a fost votată, marţi, în Biroul Permanent Naţional al PSD pentru a fi candidat la Preşedinţie, decizia fiind ulterior validată în Comitetul Executiv.

”Este un vot care mă onorează, mă responsabilizează în acelaşi timp pentru că ştiu că nu o să intru într-o luptă uşoară. Ştiu că va fi o luptă foarte grea, ştiu că partidul pleacă de la o situaţie dificilă din punct de vedere electoral, dar am încredere în mine, am încredere în colegii mei, am încredere în puterea noastră de a mobiliza, am încrederea că vom câştiga aprecierile românilor, că se vor regăsi în mesajele noastre mulţi dintre români, că vom crea un val de încredere la nivel naţional şi că putem câştiga acestei alegeri”, a declarat Dăncilă după şedinţa CEx.

Citește și: Incredibil! Viitorul șef a CNAS a fost ANCHETAT de DNA .