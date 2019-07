Eugen Teodorovici, declaratii de ultima ora! Ce se intampla cu gratuitatea studentilor, dar si cu taxele platite de angajatori

Eugen Teodorovici 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta schimbari pe piata muncii. Teodorovici sustine ca taxele percepute pentru angajati trebuie sa fie mai mici si promite ca in luna august va veni cu un proiect in aceste sens, informeaza Antena 3. Mai mult, Teodorovici vrea sa oblige si studentii sa ramana in Romania dupa facultate, obligandu-i sa semneze contracte cu universitatile la care studiaza fara taxa ca dupa finalizarea studiilor sa munceasca pentru tara noastra. Ministrul Finantelor a declarat joi, ca vrea sa conditioneze gratuitatea studentilor la transportul feroviar de performanta academica . „De ce sa nu fie incurajata situatia la invatatura? Sa fie una foarte buna, fara restante, fa ...