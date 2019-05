Eugen Teodorovici: ''Deficitul comercial va creste la 8,5% in 2022, iar deficitul de cont curent va scadea la 2,4%''

eugen teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deficitul comercial va creste la 8,5% din produsul intern brut in 2022, de la 7,8% estimat pentru 2019, in timp ce deficitul de cont curent va scadea la 2,4% in 2022, de la 3,3% in acest an, potrivit Programului de convergenta 2019-2022, publicat pe site-ul MFP. Autoritatile estimeaza, insa, o scadere a contributiei negative a exporturilor la cresterea economica de la -1,7 pp in anul 2018 la -0,6 pp in anul 2019 si -0,5 pp ulterior. "In anul 2018 cresterea exporturilor de bunuri, comparativ cu anul 2017, a fost de 8,1%, in timp ce importurile au crescut cu 9,6%. In aceste conditii, deficitul comercial FOB-CIF s-a majorat cu 16,8% comparativ cu cel inregistrat in anul 2017. In primele 2 luni din ...