Eugen Teodorovici, despre candidatura la prezidentiale: M-am decis 

Eugen Teodorovici a anuntat ce decizie a luat cu privire la participarea la competitia interna pentru stabilirea candidatului PSD la prezidentiale. Acesta si-a anuntat retragerea sa din cursa interna pentru alegerea candidatului PSD la prezidentiale. „ M-am decis. Nu", a declarat Eugen Teodorovici, intrebat daca isi mentine candidatura in cursa interna a PSD pentru alegerile prezidentiale. El a afirmat ca va vota marti, in functie de ce candidati raman. Eugen Teodorovici: Pensiile se vor dubla daca PSD ramane la guvernare „Marti in Comitetul Executiv, in functie de ce candidaturi raman, acolo o sa imi exprim un vot. Sper ca marti sa se incheie discutia", a adaugat Teod ...