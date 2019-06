Eugen Teodorovici, despre deficitul bugetar: Romania poate, in doi ani de zile, sa elimine deficitul de 28 de miliarde de lei

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca Romania poate in doi ani de zile sa elimine deficitul bugetar de 28 de miliarde de lei, daca vor fi restructurare zonele in care banul public este cheltuit intr-un mod nejutificat. Viorica Dancila, intrevedere cu delegatia FMI. Iata ce au discutat „Le spunem si celor de la Fondul Monetar International ca Romania poate cam in doi ani de zile sa isi stinga deficitul de 28 de miliarde de lei. Suma nu este mare, daca stam cu totii sa vedem acele zone in care banul public se cheltuie intr-un mod nejutificat” a spus ministrul. Ministrul a vorbit despre cresterea economica si de nevoia de accelerare a investitiilor, mai ales in zona publi ...