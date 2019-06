Eugen Teodorovici, despre remanierea Guvernului: Este loc de mai bine, sunt convins

eugen teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a spus astazi, referitor la remanierea Guvernului, ca mereu „este loc de mai bine”. „Este loc de mai bine, sunt convins”, a spus Teodorovici. Premierul Viorica Dancila a declarat aseara ca in luna iulie va face o evaluare a fiecarui minister si in functie de rezultate ”vom putea vorbi de remanierea unui ministru sau nu”. Intrebata despre o remaniere a Guvernului, premierul Viorica Dancila a declarat ca o evaluare pe fiecare minister va fi facuta in perioada urmatoare. Eugen Teodorovici, catre primari: Putem sa luam si inapoi, daca se dorestehttps://www.bzi.ro/eugen-teodorovici-catre-primari-putem-sa-luam-si-inapoi-daca-se-dor ...