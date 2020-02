Eugen Teodorovici DISTRUGE ipoteza ca ar fi 'spion rus': Asta inseamna ca Basescu și Iohannis au blat cu Rusia?

Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, răspunde la acuzațiile actualului ministru de Finanțe, Florin Cîțu, cel care l-ar fi acuzat că este ”spion rus”. Teodorovici arată că a fost propus ministru și în mandatul lui Traian Băsescu și în mandatul lui Klaus Iohannis, ceea ce înseamnă că a fost verificat în amănunt de către serviciile secrete. Teodorovici susține că Traian Băsescu abia aștepta să îl distrugă public, dacă avea și cea mai mică bănuială că ar fi fost spion al Rusiei.

”Fake News 1: ”Spion rus”

Cum poate cineva să creadă că Băsescu sau Iohannis m-ar fi numit vreodată în funcția de ministru la orice minister dacă aveau și cel mai mic indiciu sau suspiciune că sunt vreun spion al oricui, dar mai ales al Rusiei?!? Poate cineva să creadă aşa ceva?!

Poate vreun român să-și imagineze că n-ar fi ieșit Băsescu la TV în 2012 și 2015 când i-am fost propus ministru, la oră de vârf, să anunțe triumfal că mi-a respins numirea deoarece sunt spion?

Poate vreun român să creadă că, așa cum a procedat Iohannis cu Sevil Shhaideh, în decembrie 2016, n-ar fi ieșit la TV și în cazul meu, apăsând pe cuvinte triumfalist și respingându-mi nominalizarea ca ministru, mai ales dacă țineți cont de contextul politic în care m-a numit Iohannis în ianuarie 2018 (la propunerea lui Dragnea)?

Deci, cine mă mai acuză că aș fi spion rus înseamnă că îi acuză și pe Băsescu și pe Iohannis că ar fi pe mână cu rușii și că au făcut blat cu ei dacă au acceptat să mă numească ministru! Corect și logic, așa este!

Adică, suntem în NATO, dar 2 președinți consecutivi ai României, Iohannis și Băsescu, au blat cu Rusia. Atunci, perfect, ce să mai zic!? Căci acest fake news l-a propagat ministrul de finanțe din guvernul Orban I / II numit tot de Iohannis. Bravo celor care cred așa ceva!

Mă numesc Teodorovici, dar am origini sârbești, cu care mă mândresc, și nicidecum rusești... Ca să nu mai zic că această afirmație de tot râsul mai ”bagă la apă”, cum se zice în popor, și toate serviciile de contraspionaj din țara noastră, bugetate cu sume imense, dar care au permis ca în Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT), condus pe rând, de Băsescu și de Iohannis, să ajungă un spion rus. Vă reamintesc că din CSAT fac parte, pe lângă Președintele României, doar Prim-Ministrul, Ministrul Apărării, Ministrul de Externe, Ministrul de Interne, Ministrul Economiei, Ministrul de Finanțe, Directorul SRI, Directorul SIE, Șeful de Stat Major al Armatei Române, Consilierul Prezidențial pentru securitate naţională și Consilierul de Stat – Secretarul CSAT, deci implicit și eu, ca Ministru de Finanțe, am fost membru de 2 ori, o dată sub Băsescu și apoi, sub Iohannis.

În aceste condiții și cu astfel de acuzații, întreb eu românii cum și-au făcut aceste servicii datoria? Pentru ce le alocăm atâția bani publici din buzunarul fiecărui român prin bugetul de stat? Cum își justifică cheltuielile și pe ce, dacă au permis așa ceva? Deci ori sunt serviciile incompetente, ori au și ele blat cu rușii sau, cine știe, pe logica celor care mă acuză pe mine, or fi și ele chiar ale rușilor?!? Mai ales că până acum nu au ieșit nici Băsescu, nici Iohannis și nici vreun serviciu să infirme spusele actualului membru al Guvernului Orban I /II, așa cum trebuia să se întâmple dacă era o țară normală. Sau asta o fi ”România normală”?!

Mai reamintesc pentru cunoscători și închei acest subiect definitiv, că am făcut parte din Guvernul care în 2019, când dețineam Președinția rotativă a Consiliului UE, s-a opus și a blocat proiectul Nordstream 2 la UE, în ciuda interesului Rusiei, căci era proiectul lor.

Sper că acum e toată lumea lămurită!”, scrie Eugen Teodorovici.